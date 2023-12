OnePlus 9 Pro 5G: prezzo STRACCIATO su Amazon, costa meno di 360€

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone Android che sia in grado di coniugare potenza, innovazione e design, il tutto ad un prezzo imbattibile, il OnePlus 9 Pro 5G potrebbe essere la scelta ideale per le tue esigenze. Non di meno, è un’occasione da non perdere visto che si trova su Amazon al costo di 359,90€ su Amazon, spese di spedizione e IVA incluse. Il modello in questione è quello in colorazione “Interstellar Black” con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Cosa aspetti? Fallo tuo adesso prima che finiscano le scorte dedicate o prima che termini la promo esclusiva.

OnePlus 9 Pro 5G su Amazon: il best buy del giorno

Il OnePlus 9 Pro 5G è alimentato dal potentissimo processore Snapdragon 888 di Qualcomm con modem 5G integrato, garantendoti prestazioni straordinarie in ogni situazione. Va benissimo anche per videogiocare ai titoli più recenti presenti sul Play Store di Google ma è eccellente anche per le fotografie. Di fatto, il modulo quad-camera sviluppato da Hasselblad è uno dei punti di forza di questo smartphone. Con una combinazione di sensori avanzati, tra cui un sensore principale da 48 MP, sarai in grado di scattare foto incredibilmente nitide e dettagliate anche al buio. Le lenti girano anche splendidi video in 4K di qualità cinematografica.

Fra le altre cose, lo smartphone vanta un display Fluid AMOLED da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, garantendoti un’esperienza visiva fluida e immersiva. Non di meno, potrai navigare alla velocità della luce con una connessione affidabile e veloce ovunque tu vada. La costruzione in vetro curvo e alluminio conferisce al device un look elegante, mentre la resistenza all’acqua e alla polvere (certificazione IP68) lo protegge da ogni situazione. Non lasciartelo sfuggire e compralo adesso al prezzo speciale di 359,90€ su Amazon, spese di spedizione e IVA incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.