OnePlus 9 Pro 5G: prezzo FUORI DI TESTA su Amazon, costa meno di 400€

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta sensazionale veramente splendida: il top di gamma del 2021 del colosso cinese di Pete Lau, OnePlus 9 Pro 5G, oggi costa solo 397,99€, spese di spedizione incluse. Questa è un’occasione da non perdere per chi desidera un top di gamma potentissimo, recente, ma che costi pochissimo.

OnePlus 9 Pro 5G: ha senso nel 2023?

A questa cifra infatti, si trovano solo midrange o smartphone di fascia medio-alta e non top in tutto e per tutto. Con il portale di e-commerce americano poi, non pagherete le spese di spedizione, avrete diritto alla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio, potrete usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e avrete accesso anche a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Come se non bastasse, avrete la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano; questa è una soluzione comodissima per chi è spesso fuori casa. Infine, si può dilazionare il pagamento del terminale in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque canoni a tasso zero con il sistema interno al sito (per gli account abilitati).

Il OnePlus 9 Pro 5G è stato originariamente rilasciato nel 2021 e presentava specifiche al top per il periodo; tuttavia, ancora oggi è validissimo perché il chipset Snapdragon 888 di Qualcomm ha potenza da vendere ed è perfetto anche per le operazioni più complesse. Ci sono ottiche di buonissima qualità che permettono di fare video e foto di pregio, possono scattare immagini nitide al buio e realizzano video in 4K di livello cinematografico. Il merito è anche del software di Hasselblad che è presente nei sensori del comparto fotografico. Il modem 5G è integrato nel processore e il dispositivo viene aggiornato regolarmente dall’azienda. Con un prezzo di soli 397,99€ questo smartphone è un vero best buy.

