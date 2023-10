OnePlus 9 Pro 5G: prezzo FOLLE di soli 419€ su Amazon, corri a prenderlo

Oggi ti parliamo di uno smartphone Android top di gamma veramente speciale: è uno dei device più venduti degli ultimi anni che, anche se è uscito sul mercato da diverso tempo, rappresenta ancora un’ottima soluzione per moltissime persone. Costa quanto un midrange ma vale molto di più; ci riferiamo all’ottimo OnePlus 9 Pro 5G che su Amazon ha un prezzo di 419,00€, spese di spedizione incluse.

OnePlus 9 Pro 5G: perché comprarlo?

Il OnePlus 9 Pro 5G presenta un design elegante e sofisticato. La back cover infatti, è costruita in vetro lucido, che non solo offre un aspetto premium ma è anche resistente ai graffi grazie al vetro Gorilla Glass. Il telaio invece, è in alluminio per una maneggevolezza incredibile. La disposizione dei pulsanti è ergonomica e ben studiata, garantendo un accesso facile e comodo a tutte le funzioni. Il sensore di impronte digitali è integrato nello schermo, quindi potrai sbloccare il tuo telefono in modo rapido e sicuro con un semplice tap.

Il device vanta uno schermo Fluid AMOLED da 6,7 pollici che offre una risoluzione Quad HD+ e un refresh rate di 120 Hz: colori vivaci, neri profondi e un’esperienza visiva fluida e reattiva. Supporta poi, l’HDR10+. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 888, coadiuvato da 8 GB o 12 GB di RAM. Inoltre, sul fronte fotografico ci sono quattro sensori meravigliosi coadiuvati dal software di Hasselblad:

main camera da 48 MP con apertura f/1.8;

ultrawide; da 50 MP;

teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3,3x;

monocromatico da 2 Mega.

Sotto la scocca troviamo una batteria da 4500 mAh che offre un’autonomia straordinaria per un giorno di utilizzo e si ricarica in un baleno con la Warp Charge da 65W. Il software è l’ottima OxygenOS basata su Android, aggiornata, veloce e reattiva, oltre che ricca di features smart. Al prezzo di soli 419,00€ ti porterai a casa un’ammiraglia speciale, elegante e raffinata, oltre che potentissima.

