OnePlus 9 Pro 5G: offerta SHOCK di Amazon per il weekend (-40%)

Ci sono alcuni top di gamma Android che non sentono il peso dell’età nonostante l’uscita di modelli nuovi, come il popolarissimo e validissimo OnePlus 9 Pro 5G quest’oggi in offerta su Amazon a un prezzo davvero sensazionale. Infatti, con uno sconto del 40% che ti permette di risparmiare ben 400€ sul normale prezzo di vendita, il terminale Android di OnePlus è quasi un must buy.

Realizzato con materiali premium e con un design eccellente, il terminale Android ti sorprenderà sotto tutti i punti di vista: frontalmente trova posto un bellissimo display AMOLED da 6.7 pollici super fluido e ad altissima risoluzione, mentre la fotocamera integrata scatta selfie sempre al top.

Sconto impossibile su Amazon per l’ottimo OnePlus 9 Pro 5G: offerta d’oro

OnePlus 9 Pro 5G è una vera potenza anche sotto il profilo hardware: un potentissimo processore octa core ha a disposizione ben 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno (anche i giochi di ultima generazione), mentre una batteria da 4500 mAh è ottimizzata per offrirti un giorno pieno di utilizzo senza brutte sorprese.

Venendo al retro, come da prassi anche questa volta è presente la collaborazione con Hasselblad: il risultato è un modulo fotografico principale di altissimo livello con un sensore principale da 50 MP in grado di realizzare scatti mozzafiato e addirittura registrare video a risoluzione 8K.

Con questi presupposti l’offerta Amazon di oggi sul OnePlus 9 Pro 5G è una di quelle che non lasciano scampo; inoltre, a tutto ciò si aggiunge anche la consegna rapida e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

