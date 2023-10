OnePlus 9 Pro 5G: ha ancora senso acquistarlo oggi a soli 419€?

OnePlus 9 Pro 5G è uno smartphone top di gamma del colosso cinese di Pete Lau; il dispositivo, complici gli sconti folli presenti su Amazon, costa solo 419,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un prodotto di fascia altissima, venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano, che diventa più che mai una soluzione pratica e conveniente, soprattutto per chi cerca il meglio ad un costo contenuto. Questo è un dispositivo unico nel suo genere, dotato di features all’avanguardia, con un processore da ammiraglia di casa Qualcomm , con un comparto fotografico coadiuvato dal software di Hasselblad e con uno schermo da “primo della classe”.

OnePlus 9 Pro 5G su Amazon: il top ad un prezzo contenuto

Come detto, OnePlus 9 Pro 5G si presenta come un best buy eccezionale al costo di 419,00€, spese di spedizione incluse. Il modello in questione è in colorazione Stellar Black, dispone di 8 GB di RAM e di 128 GB di memoria interna. Uno degli aspetti fondamentali di questo prodotto è sicuramente il comparto fotografico con sensore principale da 50 Megapixel seguito da un’ultrawide da 48 Mpx e da un tele/monocromatico aggiuntivo. Il tutto, come detto, viene cogestito dal software di Hasselblad al fine di realizzare immagini meravigliose. Sotto la scocca troviamo una batteria capiente che si ricarica con la Warp Charge da 65W e con la wireless charging da 50W. Citiamo poi il processore Qualcomm Snapdragon 888 5G, un chip incredibilmente potente che permette di godere di prestazioni al vertice della categoria.

Lo smartphone di OnePlus viene venduto e spedito da Amazon e gode della consegna celere e immediata, oltre che gratuita. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. A 419,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.