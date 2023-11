OnePlus 9 Pro 5G: a soli 369€ è pura magia, compralo ORA

Se siete interessati ad uno smartphone di punta ma non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo OnePlus 9 Pro 5G che, nella sua iterazione grigia (Morning Mist) con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna costa solo 369,00€, spese di spedizione incluse. Lo trovate su Amazon in promozione speciale per il Black Friday; non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che vada “sold out”. È un terminale eccellente, leggero, con una buona autonomia e con ricarica rapida Warp Charge e fotocamere co-sviluppate da Hasselblad. Il display è un pannello Fluid AMOLED di ultima generazione con schermo FullHD+ con refresh rate da 120 Hz. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 888 con modem 5G.

OnePlus 9 Pro 5G: il top da comprare oggi

Come detto, OnePlus 9 Pro 5G è alimentato dal potente processore Snapdragon 888, un SoC che assicura prestazioni eccellenti. Va benissimo sia per il gaming che per l’uso quotidiano o social. Ci sono 8 GB di RAM e ciò implica che si avrà accesso ad un multitasking privo di lag e di elementi disturbanti.

Con una versatile quad-camera firmata Hasselblad, il device vi darà la possibilità di realizzare immagini mozzafiato in qualsiasi situazione. I video saranno di qualità cinematografica e le fotografie belle e nitide anche al buio. Lo schermo invece è un display Fluid AMOLED da 120 Hz dai colori vibranti, dal contrasto elevato e dalla fluidità di ogni transizione. È ottimo sia per la visione dei contenuti in streaming che per i social network.

C’è poi un modem 5G per la connettività next-gen e con la batteria da 4500 mAh godrete di un’autonomia degna di nota con una singola carica. La ricarica sarà immediata grazie alla Warp Charge da 65W. OnePlus 9 Pro 5G costa solo 369,00€, spese di spedizione incluse su Amazon: a questa cifra è un best buy senza paragoni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.