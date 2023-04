OnePlus 9 Pro 5G a meno di 530€ su Amazon: PREZZONE in offerta a tempo

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa: OnePlus 9 Pro 5G, il super top di gamma del 2021 del brand cinese di Pete Lau, si porta a casa con un prezzo semplicemente favoloso. Di fatto, da 625,95€, questo smartphone lo pagherete solo 529,00€, con uno sconto incredibile sul prezzo di listino, pari al 15%. Il dispositivo è venduto e spedito dal noto rivenditore di e-commerce americano, c’è la consegna gratuita entro pochissimi giorni presso il vostro domicilio o il luogo da voi designato, ma anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Altresì sappiate che sarà possibile dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale (anche a tasso zero). Inoltre, ci si può far recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, dulcis in fundo, ci saranno due anni di garanzia con un servizio post-vendita ineccepibile. I tecnici del sito infatti saranno sempre pronti ad aiutarvi, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Non lasciatevi sfuggire quest’occasione.

OnePlus 9 Pro 5G: sconto super per un super top di gamma

Il device di OnePlus è un cameraphone di alto profilo con fotocamera principale da 48 Megapixel, ultrawide da 48 Mega e una altri sensori per gli scatti in tele e monocromatici. Il tutto è stato cosviluppato da Hasselblad, noto brand tedesco specializzato in fotocamere premium. Con OnePlus 9 Pro 5G si possono girare video in 8K o in 4K, anche a 120 fps.

Lo schermo è un pannello da 6,7 pollici AMOLED LTPO fino a 120 Hz e la batteria è una cella energetica da 4500 mAh con supporto alla fast charge da 65W e wireless charging da 50W. In poco più di 30 minuti il telefono si carica dall’1 al 70%. Il processore interno è lo Snapdragon 888 con modem 5G integrato e il software di bordo è Android con skin OxygenOS.

A soli 529,00€ questo è il best buy del giorno su Amazon; fate presto prima che termini l’offerta a tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.