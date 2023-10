OnePlus 9 Pro 5G a 409€ su Amazon: compratelo ADESSO

Oggi vi vogliamo parlare di un flagship del colosso cinese di Pete Lau che, ancora nel 2023, risulta una scelta interessante per moltissime persone: il OnePlus 9 Pro 5G che presenta un design elegante e raffinato che è tipico dei dispositivi del brand. La parte posteriore vetrata con finiture matte è disponibile in vari colori, tra cui Morning Mist, Pine Green e Stellar Black e le linee pulite e la costruzione solida conferiscono al dispositivo un look premium che ce lo fa amare anche dopo anni.

OnePlus 9 Pro 5G: il top di gamma che non ti aspetti

Andando nello specifico, citiamo una delle caratteristiche più impressionanti del OnePlus 9 Pro: il suo display Fluid AMOLED da 6,7 pollici. Con una risoluzione Quad HD+ (1440 x 3216 pixel), con il supporto HDR10+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, questo schermo è eccellente sotto tutti i punti di vista.

Sotto il cofano, troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 888, che è abbinato a 8 GB di RAM o più, a seconda della variante. Inoltre presenta il modem 5G per una connettività next-gen. Parliamo ora di fotocamere: la back cover è dotata di un modulo verticale con all’interno diversi sensori di punta cosviluppati da Hasselblad. La main camera è da 48 megapixel, c’è poi una ultragrandangolare da 50 megapixel e una terza lente da 8 megapixel per scatti con zoom ottico 3.3x.

La batteria da 4.500 mAh del OnePlus 9 Pro 5G offre una durata eccezionale, che consente di avere un’intera giornata con un uso intenso. Inoltre, il device supporta la ricarica rapida Warp Charge 65T e la ricarica wireless Warp Charge 5oW. Con un prezzo di listino di 409,00€, spese di spedizione incluse, questo è uno dei migliori flagship del momento. Costa poco ma c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Non lasciatevelo scappare, ha due anni di garanzia e c’è il reso entro un mese dall’acquisto.

