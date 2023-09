OnePlus 9 in offerta a 349€ su Amazon: è un vero BEST BUY (-51%)

Il OnePlus 9 torna di grandissima attualità: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 349 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone che, a questo prezzo, diventa un vero e proprio best buy, grazie all’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 888 che, per il prezzo a cui viene proposto, fa la differenza. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

OnePlus 9 è da prendere subito con quest’offerta

Il OnePlus 9 è uno smartphone che, nella fascia media del mercato, è in grado di giocare un ruolo da vero protagonista. Il dispositivo è dotato di un display Fluid AMOLED da 6,55 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 888 affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. La batteria è da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 65 W e ricarica wireless da 15 W. C’è poi una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel.

Lo smartphone di OnePlus è Dual SIM, ha chip NFC e sensore di impronte digitali ed è dotato del sistema operativo Android 13. Si tratta, quindi, di un modello completo, ricco di funzionalità e di vantaggi.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OnePlus 9 al prezzo scontato di 349 euro. Si tratta di una promozione davvero ottima che garantisce un risparmio notevole, permettendo di mettere le mani su di un dispositivo veloce e in grado di offrire una marcia in più rispetto alle proposte di fascia media. L’offerta è accessibile dal link qui di sotto.

