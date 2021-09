OnePlus introduce la modalità XPan sugli smartphone della serie OP 9 aventi lenti Hasselblad. All'inizio di quest'anno, il brand cinese di Pete Lau ha collaborato con l'iconico produttore di fotocamere svedese per i suoi nuovi smartphone di punta. Ora, l'azienda ha introdotto la modalità XPan sui suddetti dispositivi.

OnePlus 9: come funziona la XPan?

La nuova modalità XPan è stata introdotta sugli OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro , ed è realizzata in collaborazione con Hasselblad. “La modalità XPan consente agli utenti di condividere storie visive avvincenti e creative ricreando l'esperienza classica dell'esclusiva fotocamera Hasselblad XPan in uno smartphone“, ha affermato la società in un comunicato stampa.

La nuova feature consente agli utenti di provare il formato 35 mm di XPan, con la possibilità di passare rapidamente al formato panoramico completo senza dover cambiare la pellicola. L'opzione offre un campo visivo unico che fornisce agli utenti una nuova prospettiva dello scenario.

Hsiaohua Cheng, responsabile dell'imaging di OnePlus, ha così dichiarato:

Lavorare con Hasselblad in modalità XPan ci ha aiutato a ricreare la loro leggendaria esperienza di visualizzazione delle tue fotografie in un formato 65:24 prima di scattare un'immagine ampia e panoramica in 30 mm e 45 mm. L'utilizzo della modalità XPan su OnePlus 9 e 9 Pro consentirà ai nostri utenti di vedere il mondo che li circonda attraverso un obiettivo unico e siamo molto entusiasti di vedere come questo formato verrà utilizzato dai nostri utenti e fotografi di tutto il mondo.

Commentando la nuova modalità fotocamera sviluppata in collaborazione con OnePlus, Bronius Rudnickas, Global Marketing Manager di Hasselblad, ha detto:

Hasselblad XPan è un prodotto rivoluzionario che ha creato una nuova era dell'imaging. Non solo aveva il vantaggio di 135 fotogrammi, ma offriva il vantaggio di passare a una modalità di grande formato senza dover cambiare pellicola. È stato uno dei primi prodotti a presentare una cinepresa a doppio fotogramma da 35 mm, rivoluzionando l'industria delle fotocamere dell'epoca. Ora, con gli sforzi congiunti del personale di ricerca e sviluppo di entrambi i marchi, siamo stati in grado di portare questo stile di imaging unico e l'esperienza operativa di Hasselblad XPan a più consumatori.

Caratteristiche della modalità XPan

Due lunghezze focali: la XPan-mode offre due lunghezze focali, 30 mm e 45 mm, simili agli obiettivi della fotocamera XPan di Hasselblad da cui deriva.

Un rapporto di 65:24: le foto su cui si fa clic utilizzando la modalità XPan avranno un rapporto di 65:24, lo stesso della XPan storica. Le immagini cliccate in XPan verranno ritagliate dagli scatti presi dalla fotocamera principale da 48 MP e da quelli della ultrawide da 50 MP, fornendo così un'immagine avente una risoluzione di oltre 20 MP.

Modalità B&N: presente la modalità a colori e una in bianco e nero; per impostazione predefinita, il mirino si apre sulla modalità in bianco e nero dando agli utenti una sensazione nostalgica.

Le migliori offerte di oggi per OnePlus 9: tutti i prezzi

OnePlus

Smartphone