L’aggiornamento di OnePlus 9/9 Pro alla versione 11.2.4.4 della OxygenOS introduce le patch di sicurezza aggiornate ad aprile 2021 e molto altro ancora. Di fatto, non è passato nemmeno un mese da quando la compagnia cinese ha lanciato la serie OP 9. Ma la società sta già lanciando il quarto aggiornamento di sistema per questi due flagship. L’ultima build del software si presenta con la versione del firmware OxygenOS 11.2.4.4.

Cosa cambia con il nuovo update per OnePlus 9 e 9 Pro?

Il nuovo aggiornamento per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro apporta ancora una volta miglioramenti e correzioni all’usabilità generale, oltre alle patch di sicurezza relative al mese di aprile 2021. L’update viene fornito in bundle con il pacchetto GMS (Google Mobile Services) di marzo 2021.

Secondo il log delle modifiche, l’ultima versione del software presenta miglioramenti alla stabilità di carica, alla sensibilità della tastiera nell’area del bordo, in mrito alla strategia di controllo della temperatura, alla purezza dell’immagine e le prestazioni dell’atmosfera, alla coerenza del bilanciamento del bianco della fotocamera posteriore e all’eccessiva nitidezza dell’immagine la fotocamera posteriore.

Infine, l’aggiornamento porta anche correzioni per il problema dell’icona della batteria presente nella barra di stato, un bug-fix per le chiamate in arrivo di Google e altri problemi noti.

OnePlus 9/9 Pro OxygenOS 11.2.4.4 Changelog ufficiale:

Sistema

Stabilità di carica migliorata;

Migliorata la sensibilità della tastiera nell’area del bordo;

Migliorata la strategia di controllo della temperatura;

Risolto il problema per cui l’icona della batteria nella barra di stato veniva visualizzata in modo anomalo;

Risolto il problema con la piccola probabilità che la scheda SIM di Google Fi non potesse accettare le chiamate in arrivo;

Risolti problemi noti e migliore stabilità del sistema;

Aggiornamento della patch di sicurezza Android a 2021.04;

Pacchetto GMS aggiornato al 2021.03.

Fotocamera

Migliorata la purezza dell’immagine e le prestazioni dell’atmosfera;

Migliorata la consistenza del bilanciamento del bianco della fotocamera posteriore;

Miglioramento della nitidezza eccessiva dell’immagine della fotocamera posteriore.

Come qualsiasi altro aggiornamento del sistema OTA, la build OxygenOS 11.2.4.4 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro viene distribuita lato server. Pertanto, potrebbe essere necessario del tempo prima che raggiunga tutti i device.

Le migliori offerte di oggi per OnePlus 9 Pro: tutti i prezzi

OnePlus

OnePlus 9 Pro

Smartphone