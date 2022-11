OnePlus 9 5G SPACCA Amazon con uno sconto DEVASTANTE (-33%)

Se il tuo sogno nel cassetto è quello di stringere tra le mani un top di gamma Android, l’ottimo OnePlus 9 5G è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente del web con il 33% di sconto. Ad appena 479€, infatti, con un risparmio di ben 240€, quest’oggi hai a portata di mano un’occasione più unica che rara per ricevere a casa un device bello, potente e con un sistema fotografico eccezionale.

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un design dal forte sapore premium, lo smartphone del colosso cinese è pronto a soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Non perdere questa incredibile occasione di Amazon su OnePlus 9 5G

Partendo dal display, ad esempio, troviamo un eccellente pannello AMOLED da 6.55 pollici ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori e un livello di dettagli che ti lascerà senza parole. Sotto il cofano, per non farsi mancare proprio niente, un potentissimo processore octa core Qualcomm ha al suo fianco tanta RAM per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno, mentre una batteria ad alte prestazioni ti accompagna per molte ore al giorno senza farti temere di restare senza batteria a metà giornata.

La ciliegina sulla torta non può che essere il sistema fotografico posteriore: si tratta di un modulo triplo realizzato in collaborazione con Hasselblad con un sensore principale ad altissima risoluzione per scatti eccellenti e video a qualità cinematografica.

Questa offerta di Amazon su OnePlus 9 5G è la migliore che ti possa capitare per mettere le mani sul top di gamma Android, perciò non farti cogliere impreparato e metti subito nel carrello il device fintanto che puoi risparmiare ben 240€ con lo sconto del 33%. Lo smartphone ti arriva a casa in appena 1 giorno e con le consegne rapide e gratuite incluse nei servizi Prime di Amazon.

