OnePlus 9 5G: MINIMO STORICO, sconto del 50%, correte a comprarlo (359€)

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta veramente interessante; girovagando su Amazon infatti, ci siamo imbattuti in una promozione unica: il super top di gamma OnePlus 9 5G, uscito circa due anni e mezzo fa ma ancora validissimo, costa solo 359,00€, spese di spedizione incluse. Ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia unica, performante e ricca di specifiche tecniche di alto pregio che viene scontata del 50% rispetto al suo costo di listino. Il nostro consiglio è sempre lo stesso: non lasciatevi sfuggire un’occasione incredibile come questa; con il noto portale di e-commerce americano poi, avrete tantissimi vantaggi esclusivi al seguito.

OnePlus 9 5G: il top che dovete acquistare oggi

Questo smartphone eccezionale si mostra come un super top di gamma dalle prestazioni eccezionali; grazie agli sconti folli presenti sul sito di Amazon, potrà essere vostro con un prezzo irrisorio (solo 359,00€). Le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo, così non dovrete spendere neanche un centesimo in più per portarvelo a casa. Fra le altre cose poi, ricordiamo che si può far recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di gravi problematiche e, sarete comunque coperti dalla garanzia di Amazon per ben due anni grazie all’assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. In ultima analisi, vi ricordiamo che si può dilazionare l’importo complessivo dello smartphone in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero.

Il dispositivo ha uno schermo generoso e risoluto, cornici sottili, una selfiecam eccellente e un comparto fotografico di punta coadiuvato dal software di Hasselblad. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 888 con modem 5G e 8 GB di RAM. Non lasciatevelo sfuggire a 359,00€.

