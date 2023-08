OnePlus 9 5G: ancora VALIDISSIMO, oggi ad un prezzo WOW

Se stai cercando un nuovo smartphone di punta Android e magari cerchi un cameraphone di alto profilo e non vuoi spendere più di 1000€ per un telefono, abbiamo oggi la soluzione che farà al caso tuo: OnePlus 9 5G infatti, l’ammiraglia del 2021 dell’azienda cinese di Pete Lau, è attualmente disponibile su Amazon a soli 754,95€, spese di spedizione incluse. Non lasciartelo sfuggire: a questo prezzo è un vero best buy, ma affrettati: le scorte potrebbero essere limitate, o peggio, la promozione potrebbe finire a momenti.

OnePlus 9 5G: ecco perché devi comprarlo

Il OnePlus 9 5G è alimentato dal potente processore Snapdragon 888, che offre un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva. Questo dispositivo non solo è adatto alle attività quotidiane, ma offre anche prestazioni di alto livello per il multitasking e il gaming. Dispone del modem 5G così potrai navigare su Internet a velocità impressionanti, garantendoti un accesso rapido a contenuti in streaming, videochiamate in HD e molto altro ancora.

Uno dei punti di forza dello smartphone top di Pete Lau è la sua incredibile fotocamera. La collaborazione con Hasselblad, un’icona nel mondo della fotografia, ha portato a un sistema di ottiche avanzatissimo. La tripla lente posteriore da 48 MP + 50 MP + 2 MP è in grado di catturare immagini nitide e dettagliate, con colori vivaci e una gamma dinamica impressionante, ma offre anche un set di features avanzate pensate per i professionisti, inclusa la modalità Pro che ti farà regolare manualmente la velocità dell’otturatore, l’ISO e altro ancora.

Il device presenta un display Fluid AMOLED da 6,55 pollici con una risoluzione nitida e colori vivaci. Il refresh rate di 120 Hz offre un’esperienza di scorrimento e navigazione estremamente fluida, che si rivela particolarmente utile durante l’esecuzione dei videogiochi o la visione di contenuti in movimento. Su Amazon lo pagherai solo 754,95€, spese di spedizione incluse: non lasciartelo sfuggire.

