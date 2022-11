OnePlus 9 5G a meno di 500€ su Amazon (e lo compri anche a rate)

I telefoni migliori? I medio-gamma, quei telefoni che sanno fare tutto e bene a un prezzo ragionevole. OnePlus 9 5G non appartiene però a questa categoria, essendo un flagship di tutto rispetto. Che c’entra, allora? C’entra perché Amazon ha deciso solo per oggi di offrirlo a un prezzo folle, scontandolo del 40%: se lo acquisti adesso, OnePlus 9 5G è tuo a 479,00€, anziché 799,00€. Sì, è tutto vero. Per la nostra esperienza, ti possiamo garantire che un’offerta simile al Black Friday potrebbe non arrivare mai, quindi aspettare non è la mossa che ti consigliamo. In più hai la garanzia di un prodotto venduto e spedito da Amazon, che ti arriverà nel giro massimo di due giorni grazie ai servizi Prime.

OnePlus 9 5G, un flagship al prezzo di un medio-gamma solo per oggi

Fino ad oggi OnePlus 9 5G aveva un solo difetto: il prezzo. Perché per quanto riguarda il resto, OnePlus è riuscita un’altra volta a realizzare un prodotto eccezionale, un top di gamma vero. A partire dal display, passando per il design, senza trascurare il software, che molti altri produttori in ambito Android dovrebbero prendere come esempio.

OnePlus 9 è eccezionale anche nei dettagli, come ad esempio l’alimentatore da 65W, che offre una ricarica rapida da primato. Sei amante dei giochi? La nuova OxygenOS ti permette di attivare una modalità dedicata grazie alla quale puoi registrare delle clip di breve durata fino a un massimo di 30 secondi. Anche il comparto multimediale è a livelli eccelsi, con l’aggiunta di una strabiliante ultra grandangolare da 50 megapixel.

Corri a mettere in carrello OnePlus 9 5G adesso a soli 479,00€ anziché 799,00€. E se preferisci l’acquisto a rate così da risparmiare altri soldi per il Black Friday, Amazon ti propone 5 comode rate a interessi zero da 95,80 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.