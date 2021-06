OnePlus 8T in versione 8/128GB di trova in offerta su Amazon a 459,65€, lo sconto del 15% porta lo smartphone al prezzo più basso di sempre.

Uscito nel mese di ottobre 2020, OnePlus 8T è tra gli smartphone più interessanti dell'ultimo anno, disponibile in colorazione Lunar Silver e Aquamarine Green. Il design è elegante, anche il retro è in vetro e lungo il bordo destro non può mancare il pratico selettore per passare rapidamente dalla suoneria alla modalità silenziosa, peculiarità degli smartphone OnePlus. Monta un SoC Qualcomm Snapdragon 865 con supporto alle reti 5G, una dotazione hardware che garantisce prestazioni da vero top di gamma.

Leggi anche la nostra recensione completa di OnePlus 8T

Monta un display AMOLED da 6.55 pollici in risoluzione FullHD+, un pannello estremamente fluida grazie al refresh rate a 120Hz. Sul retro troviamo ben 4 fotocamere, alla principale da 48MP si affianca un'ottica ultra-grandangolare, una macro e un sensore monocromatico, utile a catturare più luce per realizzare ottimi scatti anche in notturna.

Oggi è possibile acquistare OnePlus 8T al minimo storico, in offerta su Amazon a 459,65€ con un risparmio di oltre 80 euro rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone