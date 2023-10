OnePlus 8T è il TOP che costa solo 309€: prezzo RIDICOLO, best buy assoluto

OnePlus 8T è uno degli smartphone top di gamma più venduti degli ultimi anni; il dispositivo è stato apprezzato e riconosciuto dall’utenza internazionale ed è, ancora oggi, uno dei best buy del momento. Grazie agli sconti folli presenti sul noto portale di e-commerce americano si porterà a casa all’incredibile prezzo di soli 309,00€, spese di spedizione incluse. Di fatto, è un’ammiraglia dal costo contenuto che, anche se è uscita sul mercato da tre anni, vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Se siete interessati/e, vi invitiamo ad affrettarvi ad effettuare l’acquisto perché ci troviamo di fronte ad un gadget che rischia di andare “sold out” da un momento all’altro. Non sappiamo quante scorte vi siano, perciò sbrigatevi.

OnePlus 8T a 309€ su Amazon: non lasciatevelo sfuggire

Questo smartphone del colosso cinese di Pete Lau è un vero best buy; viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che godrà di innumerevoli vantaggi. Primo fra tutti, c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Avrete diritto al reso gratis entro un mese dall’acquisto e potrete dilazionare il pagamento del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero. Inoltre, avrete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate?

OnePlus 8T è un vero dispositivo di punta, dotato di processore top di gamma di Qualcomm, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ha il comparto fotografico avanzatissimo, dispone della wireless charging e della Warp Charge via cavo USB Type-C da 65W. Non lasciatevi sfuggire un’occasione simile: il top di gamma del 2020 di OnePlus costa solo 309,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse: a questa cifra è un gadget imperdibile, siate veloci se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.