OnePlus 8T 5G: solo 299€ per un TOP meraviglioso (-50%)

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartphone di fascia alta che, grazie agli sconti di Amazon, costa solo 299,00€ con un risparmio medio pari al 50% sul valore di listino. Si chiama OnePlus 8T 5G ed è un gadget imperdibile. Viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano, gode di tantissimi vantaggi esclusivi e si può anche pagare in comode rate (senza busta paga) con il servizio di CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

OnePlus 8T 5G: perché comprarlo?

Il OnePlus 8T 5G presenta un design elegante e moderno che è diventato un marchio di fabbrica per l’azienda. Il corpo in vetro è disponibile in due varianti di colore: Aquamarine Green e Lunar Silver. Il modello che vi consigliamo noi è il primo, e dispone di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La parte anteriore ospita un display Fluid AMOLED da 6,55 pollici con una risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel). Sotto la scocca alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 865, affiancato appunto, da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. La connettività 5G offre velocità di download incredibilmente rapide per lo streaming, il download di contenuti e la navigazione web.

Il sistema di fotocamere posteriori è composto da quattro sensori: una main camera da 48 megapixel, una lente ultra-grandangolare da 16 megapixel, una macro da 5 megapixel e vi è infine, un obiettivo monocromatico da 2 megapixel. Con una batteria da 4.500 mAh, il device offre una buona autonomia che vi permetterà di avere con voi un telefono dall’autonomia esagerata: un giorno con una singola carica. Con un prezzo di soli 299,00€, spese di spedizione incluse, non potete lasciarvelo sfuggire. Il device è ancora oggi un ottimo prodotto da comprare, con consegna celere e immediata (anche in meno di 48 ore) con possibilità di godere di due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.