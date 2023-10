OnePlus 8T 5G: prezzo FAVOLOSO su Amazon, meno di 290€

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone top di gamma che viene venduto ad un costo praticamente irrisorio: l’ottimo OnePlus 8T 5G di fatto, l’ammiraglia del 2020, vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Viene venduto e spedito da Amazon a soli 289,00€ e le spese di spedizione saranno incluse nel costo dell’articolo; non di meno, la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Noi vi consigliamo di approfittarne perché a questa cifra è difficile trovare di meglio. Inoltre, anche se ha già tre anni alle spalle, in realtà è validissimo e noi vi suggeriamo di prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili. Non pensateci troppo e fatelo vostro adesso; il modello in questione è in colorazione Aquamarine Green, ha 8 GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna.

OnePlus 8T 5G: il top dal prezzo low-cost

Con uno street price di 289,00€, questo OnePlus 8T 5G è un best buy perfetto; ha uno schermo risoluto e ricco di features, dotato di tecnologia AMOLED, quindi questo implica che i contenuti si vedranno benissimo in ogni condizione di luce. Dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 865 con modem 5G incluso che assicura prestazioni di altissimo profilo e, come se non bastasse, ha un’ampia batteria a bordo che si ricarica in un lampo con la Warp Charge da 65W via cavo. Le fotocamere sono da top di gamma e girano video in 4K e scattano foto bellissime in ogni condizione di luce.

Viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, alla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio e che potrete anche dilazionare l’importo complessivo del telefono in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Non pensateci troppo e fatelo vostro a 289,00€, spese di spedizione incluse.

