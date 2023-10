OnePlus 8T 5G: MINIMO STORICO su Amazon, lo paghi solo 289€

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di punta e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo OnePlus 8T 5G, un device eccezionale che vanta specifiche al top in un corpo compatto ma ricco di tecnologia. Nonostante questo è un device uscito da tempo sul mercato (2020), è ancora eccellente ed è una buonissima soluzione per chi vuole spendere poco ma desidera comunque un’ammiraglia.

Ci troviamo di fronte ad un dispositivo versatile, con una scheda tecnica assurda e che costa solo 289,00€, spese di spedizione incluse su Amazon. Non lasciatevi sfuggire un gadget del genere: siate veloci prima che terminino le scorte o prima che finisca la promozione dedicata. Il modello in sconto ha 8 GB di RAM, 128 GB di memoria ed è in colorazione “Aquamarine Green”.

OnePlus 8T 5G: il best buy del giorno

Con un prezzo di soli 289,00€, questo dispositivo offre specifiche tecniche incredibili: ha uno schermo super rifinito da 6,55 pollici che supporta l’HDR10+, ha risoluzione FHD+ e il refresh rate da 120 Hz. Non di meno, vanta un processore Qualcomm Snapdragon 865 con modem 5G integrato che assicura – ancora oggi – prestazioni al top nei giochi e nelle applicazioni più pesanti. La fotocamera è molto buona, con tante lenti che permettono di realizzare scatti creativi e video spettacolari.

OnePlus 8T 5G viene venduto e spedito da Amazon, gode della consegna celere e gratuita presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, può essere recapitato presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano e, non di meno, si può perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Oggi si trova al suo minimo storico: solo 289,00€, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire, dunque. A questa cifra è un best buy senza paragoni.

