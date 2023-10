OnePlus 8T 5G: meno di 310€ per un'ammiraglia INCREDIBILE

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa OnePlus veramente unico; ci riferiamo al top di gamma di fine 2020, il meraviglioso OnePlus 8T 5G che, nella sua iterazione Lunar Silver e con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna costa solo 309,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che il prezzo è irrisorio per ciò che offre e fornisce features di altissimo profilo in un form factor compatto ma ricco di tecnologia. Viene venduto e spedito da Amazon pertanto avrete accesso a tutti i vantaggi tipici del noto portale di e-commerce americano. Prima di esaminarli, vi ricordiamo che le promozioni sono spesso a tempo limitato pertanto non perderete troppo tempo e fate vostro questo gioiello prima che finiscano le scorte disponibili.

OnePlus 8T 5G: l’ammiraglia da comprare oggi

Grazie ai vantaggi tipici di Amazon avrete diritto alla consegna celere e immediata in 24 o 48 ore; non di meno, potrete dilazionare l’importo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero.

Fra le altre cose, ricordiamo che ci si può far recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Allo stesso modo, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, con il supporto logistico del portale.

OnePlus 8T 5G quindi, si presenta come un best buy senza compromessi e senza rivali per il prezzo a cui viene venduto: con soli 309,00€ vi porterete a casa un prodotto unico, esteticamente bellissimo, con uno schermo risoluto e un processore top di Qualcomm. Presente anche il modulo 5G per navigare a velocità supersoniche sul web; non lasciatevelo sfuggire.

