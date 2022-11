OnePlus 8 riceve OxygenOS 13 con Android 13: aggiornamento in arrivo

I possessori di smartphone Oneplus 8 possono già guardare con ottimismo all’arrivo di OxygenOS 13 con Android 13. L’azienda ha infatti iniziato la distribuzione dell’aggiornamento, come testimoniato da diversi utenti dai mercati asiatici.

Contrassegnato con il numero F.13, l’update ha cominciato a circolare in India e adesso si prepara ad arrivare anche nel resto del mondo, Europa e Italia ovviamente comprese. Il discorso riguarda certamente OnePlus 8, 8 Pro e 8T, ma pare che la stessa cosa stia avvenendo anche per OnePlus 9R, 9RT e 10R.

OnePlus 8: i dettagli dell’aggiornamento a OxygenOS 13

La distribuzione ha un peso complessivo di circa 5GB e include anche la patch di sicurezza Android ufficiale del mese di ottobre. Le novità di questo aggiornamento vanno di pari passo con quella che è la filosofia che ha portato alla nascita ad Android 13.

Troviamo dunque maggiori opzioni di personalizzazione, oltre ad una migliore gestione energetica del dispositivo, insieme a prestazioni incrementate e un miglior lavoro per quanto riguarda sicurezza e privacy.

Come abbiamo detto in apertura, la distribuzione dell’aggiornamento è iniziata in India, ma si espanderà presto anche agli altri mercati, occidentali inclusi. Quando l’azienda si pronuncerà ufficialmente conosceremo anche il changelog ufficiale, per scoprire se le novità previste sono le stesse già riservate per la linea di ultima generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.