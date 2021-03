OnePlus 8 è in offerta su Amazon a soli 499,00€. Il prezzo esclusivo si configura come un minimo storico che fa scendere il costo di ben 245,00€ rendendo l’acquisto un vero e proprio affare. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Lo smartphone che cercavi: OnePlus 8

Raffinato ed elegante sono le caratteristiche base di questo smartphone firmato OnePlus. Nella sua colorazione Onyx Black risulta essere ancora più bello fino a non passare inosservato.

Dotato di un display a 90 Hz AMOLED, questo smartphone è garante di un’esperienza visiva dinamica e fluida grazie ai dettagli nitidi e alla tecnologia HDR10+.

Il processore Qualcomm Snapdragon 865 abbinato agli 8 GB di RAM e ai 128 GB di memoria di archiviazione rendono il dispositivo il 25% più veloce della media, scattante e potente in tutte le sue funzioni.

Spicca il sistema fotografico composto da una tripla fotocamera posteriore con lente principale da 48 MP e due ulteriori lenti da 16 e 2 MP per scattare in modalità ultra grandangolare e macro. La fotocamera dedicata si selfie, invece, vanta una lente da 12 MP.

Tra le diverse features di questo smartphone non può non essere citata la batteria da 4300mAh. Grazie all’abbinamento all’immancabile Warp Charge 30T, l’autonomia del OnePlus 8 si ripristina al 50% in appena 22 minuti di tempo.

Questo device conta a suo favore anche Amazon Alexa integrato con cui iniziare a utilizzarlo in modalità Hands Free. Sono degni di nota anche la Pro Video Stabilization e il sensore d’impronte digitali sul display.

Lo smartphone è Dual SIM e supporta la connettività 4G e 5G.

Puoi acquistare OnePlus 8 su Amazon a soli 499,00€ collegandoti a questo indirizzo. Ordinalo oggi e ricevilo a casa tua in meno di 48 ore se sei abbonato Prime. Spedizioni gratuite anche in caso di primo ordine. Decidi se rateizzare la spesa grazie al programma CreditLine di Confidis.

Smartphone