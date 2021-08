OnePlus 8, 8 Pro e 8T hanno appena ricevuto l'aggiornamento avente le patch di sicurezza di agosto 2021; questo firmware introduce molte novità come le Bitmoji AOD, il supporto per le OP Buds Pro e molto altro ancora.

OnePlus 8 Series: il nuovo aggiornamento è qui

Alla fine di luglio, il colosso di Pete Lau ha rilasciato le ultime build OxygenOS 11 Open Beta per OnePlus 8, 8 Pro e 8T. Quasi un mese dopo, questi telefoni stanno ricevendo un nuovo update stabile. Il nuovo aggiornamento offre alcune funzionalità e correzioni. L'ultimo software di sistema per i flagship del 2020 arriva con i seguenti numeri di build.

OnePlus 8

IN: 11.0.8.8.IN21DA;

UE: 11.0.8.8.IN21BA;

NA: 11.0.8.8.IN21AA.

OnePlus 8 Pro

IN: 11.0.8.8.IN11DA;

UE: 11.0.8.8.IN11BA;

NA: 11.0.8.8.IN11AA.

OnePlus 8T

IN: 11.0.9.9.KB05DA;

UE: 11.0.1.10.KB05BA;

NA: 11.0.1.10.KB05AA​

Il nuovo aggiornamento software per questi smartphone offre il supporto per le nuove cuffie TWS Buds Pro e aggiunge funzionalità di screenshot oltre all'opzione Bitmoji per l'AOD (Always-on Display). Le varianti indiane ottengono anche l'applicazione OP Store, che può essere però, facilmente disinstallata.

Oltre alle aggiunte sopra menzionate, l'ultimo firmware aumenta anche il livello di patch di sicurezza ad agosto 2021, ottimizza la modalità verticale per la fotocamera anteriore, corregge i gesti di navigazione e migliora la stabilità del sistema risolvendo alcuni problemi noti.

Detto questo, proprio come qualsiasi altro aggiornamento software OTA, anche questo viene seminato in batch. Quindi, alcuni utenti potrebbero riceverlo più velocemente di altri, mentre altri potrebbero dover aspettare un po' più a lungo.

Nelle notizie correlate, segnaliamo che l'azienda potrebbe non rilasciare alcun nuovo smartphone facente parte della linea T nel prossimo futuro; il futuro flagship di OnePlus potrebbe essere direttamente il numero “dieci” in arrivo nel primo trimestre del prossimo anno. Staremo a vedere.

