Alla fine di aprile, l'OEM cinese di Pete Lau ha annunciato che avrebbe rilasciato le build beta OxygenOS 11 basate su Android 11 per OnePlus 6 e OnePlus 6T entro la fine di agosto. Alla fine del mese scorso, il marchio ha ribadito ancora una volta la stessa tempistica di lancio. Tuttavia, la società ha ora implementato il suddetto update prima del previsto.

Cosa cambia con la OxygenOS 11 per OnePlus 6 e 6T?

OnePlus ha annunciato ufficialmente il rilascio di OxygenOS 11 Open Beta 1 basato su Android 11 per OnePlus 6 e OnePlus 6T. Gli utenti interessati possono scaricare il file appropriato per il proprio dispositivo dal forum dell'azienda e installarlo seguendo le istruzioni citate.

Il processo non cancellerà la memoria interna del dispositivo. Tuttavia, il marchio consiglia di eseguire il backup dei dati prima di procedere. Gli utenti non soddisfatti della build beta possono eseguire il rollback alla versione stabile installando il pacchetto di rollback appropriato. Vale la pena notare che questo processo, tuttavia, cancellerà tutto ciò che è presente sul device.

La nuova OxygenOS 11 Open Beta 1 per OP 6 e OnePlus 6T è pensata esclusivamente per gli utenti che desiderano provare il software in arrivo prima della versione finale. Le build per entrambi i terminali potrebbero presentare dei bug e, pertanto, la società consiglia agli utenti di procedere con cautela.

Gli utenti che hanno installato le build software precedenti riceveranno le successive Open Beta tramite OTA. Ma per qualche motivo, non otterranno la release stabile mediante il servizio di Over The Air. Ecco il changelog ufficiale:

Sistema

Il software è aggiornato alla versione OxygenOS 11;

Il nuovo design visivo dell'interfaccia utente ti offre un'esperienza più confortevole con varie ottimizzazioni dei dettagli;

Poiché si tratta di un grande aggiornamento Android con più nuove funzionalità, il processo di aggiornamento potrebbe essere un po' più lungo, siate pazienti.

Game Space

Casella degli strumenti di gioco appena aggiunta per comodi interruttori della modalità Fnatic. Ora puoi scegliere tre modalità di notifica: solo testo, avviso e blocco, solo per la tua esperienza di gioco coinvolgente;

Funzione di risposta rapida appena aggiunta in una piccola finestra per Instagram, WhatsApp e Telegram (abilitala scorrendo verso il basso dagli angoli in alto a destra/sinistra dello schermo in modalità di gioco);

Funzione di prevenzione degli errori di tocco appena aggiunta. Abilitalo, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo, fai clic e verrà visualizzata la barra di notifica;

Fotocamera

Aggiornata l'interfaccia utente della fotocamera e ottimizzato alcuni dei percorsi delle funzioni per offrire un'operazione più comoda;

Ambient Display

Stile orologio Insight appena aggiunto, una creazione congiunta con Parsons School of Design. Cambierà in base ai dati di utilizzo del telefono (per impostare: Impostazioni > Personalizzazione > Orologio sul display ambientale);

Funzione Canvas appena aggiunta che può disegnare automaticamente un'immagine wireframe basata su una foto della schermata di blocco sul telefono (Percorso: Impostazioni – Personalizzazione – Sfondo – Tela – Scegli l'anteprima della foto e può essere generata automaticamente);

Dark Mode

Aggiunta una scorciatoia per Dark Mode, puoi aprire il pannello Impostazioni rapide e trovarlo;

Supportato l'abilitazione automatica in base all'intervallo di tempo (percorso: Impostazioni – Display – Modalità scura – Accensione automatica – Abilita automaticamente dal tramonto all'alba / Intervallo di tempo personalizzato).

