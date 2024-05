OnePlus 12R 5G in offerta ad un OTTIMO PREZZO: anche a rate

Il OnePlus 12R 5G (16/256GB) rappresenta un’ottima scelta per chi cerca prestazioni di fascia alta a un prezzo competitivo. Dotato di un display AMOLED LTPO ProXDR da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate adattivo fino a 120Hz, offre un’esperienza visiva eccezionale con colori vibranti e una luminosità di picco impressionante di 4500 nits.

Al momento del checkout potrai dividere l'importo in più rate mensili, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Sotto il cofano, il OnePlus 12R è alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da 16GB di RAM LPDDR5x e 256GB di storage UFS 3.1. Tutta la potenza di cui hai bisogno per avere sempre prestazioni rapide e fluide, ideali per il multitasking, il gaming e l’uso quotidiano intensivo. I benchmark confermano che il dispositivo offre prestazioni superiori rispetto ai modelli precedenti, rendendolo una scelta solida per chi cerca un telefono potente ma non eccessivamente costoso.

La batteria da 5500mAh garantisce una lunga autonomia, supportata dalla ricarica rapida SuperVOOC da 100W, che permette di ricaricare rapidamente il dispositivo, riducendo al minimo i tempi di attesa.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale Sony IMX890 da 50MP, un ultra-grandangolo da 8MP e una fotocamera macro da 2MP.

Il OnePlus 12R 5G si posiziona come un dispositivo equilibrato che offre caratteristiche e prestazioni di alto livello ad un prezzo competitivo.