OnePlus 12 è ufficiale: caratteristiche tecniche e primi dettagli

OnePlus lo definisce come il risultato di un decennio di innovazione: sta di fatto che OnePlus 12, nuovo smartphone di punta della compagnia, è stato ufficialmente presentato in Cina e, stando alle parole del produttore, è progettato per offrire un grosso passo in avanti rispetto ai predecessori.

Il lancio è previsto sul mercato globale nei primi mesi del 2024 insieme ad altri prodotti del marchio, le caratteristiche tecniche, che vedremo di seguito, si sintetizzano in un hardware potente, software avanzato, fotocamera di livello professionale e un design molto elegante.

OnePlus 12: cosa c’è da sapere

OnePlus 12 è alimentato dalla piattaforma mobile di ultima generazione Snapdragon 8 Gen 3, per un incremento di prestazioni del 30% per la CPU e del 25% per la GPU: a questo si abbina un’efficienza energetica migliorata del 10%.

L’esperienza fluida e veloce è assicurata dalla RAM LPDDR5X e ROM UFS 4.0, entrambe supportate da RAM-Vitalization e ROM-Vitalization: si prospettano scenari di utilizzo prolungati in multitasking intensivo.

Un mostro di potenza esaltato da un display di tipo AMOLED Super Fluid da 120Hz e 2K con luminosità di picco di 4500 nit. Molto interessante la combinazione tra ricarica rapida con cavo SUPERVOOC da 100W e ricarica wireless AIRVOOC da 50W e il sistema di batterie dual-cell da 5400mAh per garantire un utilizzo prolungato del telefono.

Il sistema di fotocamere triple è composto da un sensore principale LYT808 da 50 megapixel realizzato in collaborazione con Sony, un teleobiettivo periscopico OV64B da 64 megapixel 3X e una ultra-grandangolare IMX581 da 48 megapixel. Il nuovo algoritmo HDR punta a garantire immagini realistiche e naturali in ogni condizione di luce.

Infine, uno sguardo al design, ispirato agli orologi di lusso con curve e incavi raffinati. Indici del tempo, quadrante stellato e caratteri circolari sulla parte della fotocamera sono pensati per simboleggiare il passare del tempo.

Come detto, il lancio di OnePlus 12 è previsto sul mercato globale nei primi mesi del 2024.

