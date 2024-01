OnePlus 12 e 12R UFFICIALI: ci sono anche i nuovissimi Buds 3

OnePlus ha lanciato ufficialmente la nuova serie di smartphone OnePlus 12, composta da due nuovi dispositivi: 12 e 12R. In aggiunta, è stata presentata la terza generazione dei prodotti audio wireless di punta del brand: OnePlus Buds 3.

OnePlus 12, 12R e Buds 3: caratteristiche e prezzi

OnePlus 12 è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, con prestazioni CPU migliorate del 30% e GPU del 25%. Equipaggiato con 12/16 GB di RAM e 256/512 GB di memoria, mantiene le applicazioni attive per 72 ore. Il display 2K da 120Hz ProXDR offre una luminosità fino a 4500nit e regolazione PWM a 2160Hz per un’esperienza visiva confortevole. Il sistema di raffreddamento Dual Cryo-velocity VC riduce il surriscaldamento grazie ad una struttura capillare 3D.

La ricarica SUPERVOOC Endurance Edition da 100W e la batteria da 5400mAh consentono una ricarica completa in 26 minuti ed è disponibile anche la ricarica wireless AIRVOOC da 50W. La fotocamera Hasselblad Camera for Mobile offre una fotografia da professionista, con un sensore grandangolare Sony LYT-808, lente periscopica 64MP 3x, HDR RAW e modalità ritratto Hasselblad. Altre caratteristiche includono audio spaziale 3D, Aqua-touch, blaster IR e porta USB 3.2 Gen 1.

OnePlus 12R, il quarto dispositivo della serie R, porta l’esperienza gaming di OnePlus ad un pubblico più ampio, oltre ad i tradizionali mercati di Cina e India. Il dispositivo presenta uno schermo LTPO 4.0, il primo al mondo, con un sistema dinamico di frequenza d’aggiornamento da 1Hz a 120Hz, ottimizzando la durata della batteria e migliorando la fluidità dell’esperienza utente.

Il processore Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 4.0, supportati dal sistema di raffreddamento Cryo-Velocity, offrono prestazioni di altissimo livello. La batteria da 5.500mAh con ricarica SUPERVOOC da 100W consente una ricarica completa in 26 minuti. Inoltre, il sistema di fotocamere flagship con sensore Sony IMX890 da 50MP ed algoritmi proprietari garantisce risultati sempre al top.

Come detto, non sono mancate le OnePlus Buds 3 che, grazie ai driver dinamici doppi e al design coassiale avanzato, offrono una risposta in frequenza straordinaria da 15Hz a 40KHz. La cancellazione del rumore fino a 49 dB, certificata TÜV Rheinland, si adatta automaticamente all’ambiente con la cancellazione del rumore Smart Scene 2.0. Offrono fino a 10 ore di riproduzione continua, estendibili a 44 ore grazie alla custodia e fino a 7 ore di autonomia con una ricarica rapida di appena 10 minuti.

Il design moderno ed elegante, disponibile in Metallic Gray e Splendid Blue, ha una costruzione con rivestimento metallico. Testati su oltre 2000 forme di orecchio, i Buds 3 garantiscono aderenza sicura e comfort duraturo con un peso di soli 4,8g per cuffia. Il controllo intuitivo tramite un’area di tocco consente un’esperienza di ascolto fluida.

OnePlus 12 è disponibile in preordine al prezzo consigliato di 1099.00€, mentre OnePlus 12R può essere messo nel carrello al prezzo di 699.00€ su OnePlus.com, OPPO Store e nei principali rivenditori di telefonia. Maggiori informazioni su OnePlus Buds 3 verranno condivise in seguito.

OnePlus 12 e 12R: un mare di sconti e promozioni

Preordinando e acquistando il nuovo OnePlus 12 entro il 5 febbraio, gli utenti potranno beneficiare di uno sconto di 100€ e ricevere un voucher da 150€ utilizzabile su OPPO Store a partire da marzo 2024. Preordinando e acquistando il OnePlus 12R entro il 12 febbraio, gli utenti potranno invece ricevere un voucher da 100€ utilizzabile su OPPO Store a partire da marzo 2024.

Coloro che acquistano OnePlus 12 nella versione da 16GB+256GB di RAM su OnePlus.com o sull’app OnePlus Store tra il 23 e il 25 gennaio potranno selezionare un regalo gratuito tra le seguenti opzioni:

• Un paio di Cuffie Bang & Olufsen Beocom Portal.

• Un paio di cuffie OnePlus Buds Pro 2.

• Una cover per OnePlus 12.

Non è tutto: anche acquistando presso i principali rivenditori di telefonia dal 23 gennaio al 5 febbraio, OnePlus 12 sarà disponibile in pre-ordine scontato di 100€. Gli utenti inoltre riceveranno un voucher dal valore di 50€ da spendere presso la specifica insegna. Successivamente, dal 5 al 29 febbraio OnePlus 12 sarà disponibile in vendita con uno sconto immediato alla cassa di 100€. Dal 23 gennaio al 12 febbraio, inoltre, gli utenti che acquisteranno OnePlus 12R riceveranno un voucher dal valore di 100€ da spendere presso la specifica insegna.

