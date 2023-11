OnePlus 12 5G si mostra online: il nuovo top di gamma è alle porte

A quanto pare manca pochissimo al lancio ufficiale di OnePlus 12 5G; il device è appena apparso all’interno del sito di benchmarking Geekbench. Ma cosa sappiamo ad oggi? Andiamo con ordine e cerchiamo di fare il punto della situazione; prima di addentrarci in ulteriori informazioni però, vi ricordiamo che il meraviglioso OnePlus 10 Pro 5G costa solo 489,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire.

OnePlus 12 5G: cosa sappiamo ad oggi?

Il lancio di OnePlus 12 5G è imminente, ma solo in Cina; da noi infatti, verrà svelato non prima del prossimo anno. Si dice che nel mercato asiatico approderà a fine novembre o ad inizio dicembre. Il telefono (in versione asiatica) è stato avvistato all’interno del database di AnTuTu con il numero di modello PJD110 e adesso su Geekbench con il numero di modello CPH2581. Quest’ultima però sembra essere la versione internazionale. Ad ogni modo, entrambe le iterazioni posseggono lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm.

Dal sito di benchmarking vediamo che non viene menzionato esplicitamente il gadget ma si legge che avrà il chipset appena svelato dall’OEM americano. I dettagli sul fronte della CPU e della GPU sono ancora sconosciuti ma tutto ci fa pensare che sarà proprio dotato della soluzione premium che abbiamo conosciuto pochi giorni fa allo Snapdragon Summit alle Hawaii.

Dal sito vediamo che OnePlus 12 5G avrà 16 GB di RAM, eseguirà nativamente Android 14 e da noi arriverà con la OxygenOS 14; in Cina invece, riceverà la ColorOS 14, la medesima skin di OPPO.

Sul fronte dei punteggi, vediamo che nei test single core il telefono ha ottenuto 2169 punti, mentre in quelli multicore 6501. Su AnTuTu la versione cinese ha registrato 2110808 punti (un valore record); si dice che godrà di RAM di tipo LPDDR5X e di storage UFS 4.0. Lo schermo dello smartphone sarà un pannello OLED BOE X1 da 6,82 pollici con risoluzione 2K, refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2000 nit. Non mancherà un comparto fotografico degno di nota cosviluppato da Hasselblad.

