OnePlus 12 5G mostra i muscoli su AnTuTu: sarà il device più potente di sempre

OnePlus 12 5G si è appena mostrato in rete; dopo che la compagnia ha spoilerato quale sarà il design della nuova ammiraglia di punta, ora è il momento di conoscere le prestazioni del gadget in anteprima.

Di fatto, il flagship ha mostrato i muscoli sul noto portale di benchmarking AnTuTu segnando uno score semplicemente da record; si parla del punteggio più alto di sempre per un telefono Android. Ad ogni modo, le fughe di notizie su questo prodotto continuano senza sosta da diverse settimane; grazie all’insider Digital Chat Station su Weibo, possiamo capire un po’ di più quanto sarà effettivamente potente il terminale in questione.

OnePlus 12 5G: sarà potentissimo, ecco perché

Il modello di OnePlus 12 5G emerso su AnTuTu v10 ha segnato un punteggio record di ben 2333033 punti; non si era mai visto uno score così elevato per un terminale Android. Nello specifico, leggiamo che ha ottenuto 533.566 punti per la CPU, 904.961 per la GPU, 538.511 per il MEM e 355.995 per l’UX. Il tipster DGS ha anche riferito che l’ammiraglia di Pete Lau avrà un potente sistema di raffreddamento a vapore. Il presidente di OnePlus China, Li Jie, ha anche detto che l’azienda ha cooperato con diversi sviluppatori di giochi per mobile, con produttori di chi e non solo al fine di rendere questo articolo un vero gaming phone senza eguali. Probabilmente sarà perfetto per giocare a Genshin Impact o Honor of Kings senza lag e con un gameplay fluido e coinvolgente.

Lo schermo sarà un pannello AMOLED LTPO con luminosità di picco di 4500 nit, la più alta mai registrata su uno smartphone ad oggi; sarà visibile senza problemi anche sotto la luce diretta del sole all’orario di punta di metà agosto. Non di meno, ci sarà un chip display P1 dedicato, un algoritmo di calibrazione sviluppato da OPPO e non solo.

Sul fronte fotografico poi, presenterà tre ottiche con sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP, coadiuvato da un teleobiettivo periscopio Omnivision O64B da 64 MP e da un’ultrawide IMX581 da 48 MP. OnePlus 12 5G verrà svelato in Cina il 5 dicembre, mentre nel resto del mondo dovrebbe venir presentato il 24 gennaio 2024. Se volete fare un buon affare oggi però, vi ricordiamo che il modello del 2023, OnePlus 11 5G, costa solo 849,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.