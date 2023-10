OnePlus 12 5G avrà uno schermo AMOLED incredibile

In queste ore apprendiamo che il nuovo OnePlus 12 5G sarà un flagship senza rivali; il suo pannello dovrebbe essere uno dei migliori AMOLED della categoria, realizzato da Samsung e superiore perfino a quello inserito a bordo dei top di gamma del colosso sudcoreano.

OnePlus 12 5G: cosa sappiamo ad oggi?

Pochissime ore fa l’azienda cinese di Pete Lau ha tolto i veli al potentissimo OnePlus Open, il suo primo foldable per il mercato internazionale. Tuttavia, fra pochissime settimane, verrà annunciato anche il classico top di gamma erede del vendutissimo e amatissimo OnePlus 11 5G (che, a proposito, si trova su Amazon al prezzo speciale di 788,49€, spese di spedizione incluse). Il debutto dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno, presumibilmente dopo la presentazione dello Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Grazie all’insider Digital Chat Station, leggiamo adesso che il dispositivo godrà di features assurde; andiamo con ordine.

Il noto leakster cinese afferma che il dispositivo del colosso asiatico ha il nome in codice “Dongfang” e che sarà un super top di gamma con schermo 2K, bordi curvi e un design ripreso da quello dell’ammiraglia del 2022. Il pannello AMOLED però, sarà uno dei migliori del settore, con colori, luminosità e specifiche degne di nota. Godrà, al contempo, di tecnologie esclusive ma per il momento i dettagli sono avvolti nel mistero. Si ipotizza solo che sarà un’unità OLED con bordi curvi da 6,82 pollici con risoluzione di 3168 x 1440 pixel, godrà del refresh rate adattivo fino a 20 Hz e del dimming PWM di 2160 Hz per un maggiore comfort visivo. Parlando di fotocamere invece, troveremo una main camera da 50 Megapixel con OIS con sensore da 1/1,4 pollici, un’ultrawide da 48 Mega e una lente tele con zoom ottico con OIS da 64 Mpx. Il tutto sarà racchiuso in un modulo di forma circolare con finitura lucida che si estende sul frame laterale. Non mancherà, ovviamente, lo slider per le notifiche.

