OnePlus 11R: trapelate le specifiche tecniche complete

OnePlus è prossima al rilascio del nuovo flagship premium del 2023; si chiamerà OnePlus 11 5G (senza il suffisso “Pro”) e disporrà di specifiche all’avanguardia e di un design davvero esclusivo. Abbiamo appreso moltissimi dettagli sul telefono in questione ma c’è ancora molto da svelare. Adesso però, vogliamo focalizzare l’attenzione sul flagship killer della gamma. Si chiamerà OP 11R e dovrebbe venir commercializzato insieme all’ammiraglia in Cina e in altri mercati selezionati.

OnePlus 11R: le specifiche complete

Partiamo subito dalla disamina dello schermo; ci sarà un pannello Fluid AMOLED con refresh rate da 120 Hz, risoluzione FullHD+, supporto all’HDR10+ e non solo. La selfiecam sarà allocata all’interno del pannello, precisamente sul versante superiore del display. Sotto la scocca vedremo una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida (SUPERVOOC da 150W?) e non mancherà neppure il famigerato slider per le notifiche che abbiamo visto essere sparito con gli ultimi midrange del marchio. Ci sarà poi anche il blaster IR.

Sotto la scocca dovrebbe trovare posto lo Snapdragon 8+ Gen 1 realizzato a 4 nm da TSMC; sarà un chip octa-core che arriverà insieme alla RAM LPDDR5 e ad una configurazione di punta composta da tre sensori e un flash LED. L’ottica principale però sarà da 50 Mpx (Sony IMX766) e potrebbe arrivare insieme ad un’ultrawide da 13 Mpx. La selfiecam invece, dovrebbe esser da 16 Mega. Onestamente non sappiamo se arriverà in tutto il mondo o solo in Cina, in India e in altri mercati selezionati. Vi terremo aggiornati sulla situazione. Restate connessi con noi per non perdervi le ultime novità in merito.

Se volete fare un buon affare su Amazon, vi consigliamo l’ottimo OnePlus 10T 5G, un flagship con Snapdragon 8+ Gen 1 davvero eccezionale che costa quanto un mediogamma; lo trovate a soli 653,79€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.