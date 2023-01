OnePlus 11R si mostra in nuove immagini dal vivo

OnePlus 11R si mostra dal vivo in nuove immagini trapelate online. Il dispositivo sembra disporre di un meraviglioso schermo curvo, di uno slider per la selezione degli avvisi e non solo.

Come ben sappiamo, l’OEM cinese di Pete Lau si sta preparando per lanciare diversi nuovi prodotti in Cina fra pochissimi giorni. Parliamo dell’ammiraglia OnePlus 11, del flagship killer 11R e delle cuffiette Buds Pro 2. In questo articolo faremo il punto sul telefono di fascia medio alta, visto che si è appena mostrato in rete. Lo smartphone sarà un prodotto molto interessante e le foto ci arrivano grazie al portale di GadgetGang e ci permettono di dare uno sguardo completo al dispositivo in tutto il suo splendore.

OnePlus 11 si mostra in rete: sarà davvero così?

Il device dobbiamo ammettere che si mostra posto all’interno di una cover protettiva, quindi non ci è dato conoscere il colore del dispositivo. Vediamo però il modulo fotografico posteriore con all’interno i diversi sensori e il flash LED. Sconosciute le ottiche di bordo, ma sicuramente ne sapremo di più nei giorni a venire.

Inoltre, ogni modello della generazione “R” dispone di un design differente, ma la vera novità è il ritorno dello sldier alert, un elemento graditissimo ai fan. Stavolta lo possiamo vedere sul frame laterale destro, proprio sopra il tasto per lo spegnimento del device. A sinistra invece abbiamo il bilanciere del volume.

Sul frame inferiore troviamo la USB Type-C, il vano SIM e la griglia dello speaker e sopra al contrario, c’è un secondo microfono e l’IR Blaster. Il pannello dovrebbe godere di un’ottima selfiecam; è inserita in un foro di piccole dimensioni e lo schermo ha bordi curvi, altra novità graditissima che richiama i gadget di fascia alta del marchio.

