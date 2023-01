OnePlus 11R senza segreti: trapelate le sue specifiche tecniche

In queste ore è emerso un interessante rumor che ci mostra quali saranno le specifiche tecniche del futuro flagship killer OnePlus 11R. Curiosamente poi, il dispositivo disporrà di un processore Snapdragon 8 Gen 1+ con una frequenza di clock leggermente più bassa dell’originale.

Siamo arrivati al 2023 e adesso siamo pronti ad assistere al lancio dei nuovi flagship; fra poche settimane vedremo l’arrivo di ammiraglie di punta, ma anche dei dispositivi di fascia medio-alta che tanto piacciono al pubblico. Tornando al colosso asiatico di Pete Lau, vediamo che il debutto della serie OnePlus 11 avverrà il 4 gennaio. All’interno dello show conosceremo molti nuovi prodotti.

OnePlus 11R: le caratteristiche complete

Andiamo con ordine: il noto portale indiano di PriceBaba, in collaborazione con l’insider del web Yogesh Brar, ha appena condiviso dei nuovi screenshot provenienti dall’app Device Info HW di OnePlus 11R, i quali ci mostrano nel dettaglio le caratteristiche del dispositivo in questione. In primo luogo vediamo il numero di modello CPH2487, in seconda istanza, notiamo la presenza del SoC Snapdragon 8+ Gen 1, lo stesso chip che troviamo in OPPO Reno 9 Pro Plus, Sono 80 Pro, iQOO Neo 7 Racing Edition e non solo. La versione qui presente però, vanta un core Cortex X-2 che opera a 3,0 GHz e i tre core Cortex-A710 Gold invece, funzionano a 2,5 Ghz.

Ci sarà uno schermo da ben 6,67 pollici con risoluzione di 2772 x 1240 pixel e godrà di due sensori eccellenti sul fronte fotografico; da un lato il Sony IMX890, dall’altro, il Sony IMX766. La camera principale avrà una risoluzione di 50 Mpx e sarà assistita dall’OIS e da un software dedicato. Non mancherà l’ultrawide e l’obiettivo ausiliario da 2 Mega. Anteriormente, selfiecam da 16 Mpx. La skin di bordo sarà la OxygenOS 13.1 basata su Android 13. Arriverà in varie configurazioni, con 8, 12 o 16 GB di RAM e con storage UFS 3.1 fino a 512 GB. La batteria sarà da 5000 mAh con ricarica da 100W.

