OnePlus 11: subito al PREZZO SCONTATO su Amazon, è DA PRENDERE SUBITO

Da poco arrivato sul mercato, OnePlus 11 è già disponibile in offerta. In questo momento, infatti, è possibile sfruttare una nuova offerta Amazon dedicata al top di gamma di casa OnePlus con il potentissimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Lo smartphone è, infatti, proposto al prezzo scontato di 772 euro invece di 849 euro, con un risparmio extra di quasi 80 euro che rende il modello la scelta migliore per chi è alla ricerca di un top di gamma senza compromessi e con una marcia in più, garantita dal potente processore di Qualcomm, rispetto alla concorrenza. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per OnePlus 11. Per sfruttare l’offerta, destinata a durare per poco tempo, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

OnePlus 11 è in offerta al prezzo minimo storico su Amazon

Il OnePlus 11 può contare su di una scheda tecnica completa e senza punti deboli. Il cuore del progetto è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il chip è supportato da 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida 100 W. Da notare anche un display AMOLED con risoluzione 2K, diagonale da 6,7 pollici e refresh rate di 120 Hz. C’è poi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 Megapixel con OIS e il sistema operativo Android 13.

Con la nuova offerta Amazon, per un periodo di tempo limitato, è possibile acquistare il nuovo OnePlus 11 al prezzo scontato di 772 euro invece di 849 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per OnePlus. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di seguito.

