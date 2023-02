OnePlus 11 su Amazon con spedizione immediata da OGGI (con mega regalo)

OnePlus 11 è disponibile in vendita su Amazon a partire da oggi, 16 febbraio 2023, con spedizione e consegna immediata. I tempi di consegna risultano un po’ più lunghi del previsto, sicuramente a causa dell’elevata richiesta. Infatti, si è concluso il periodo di preordine, ma non quello promozionale. Infatti, puoi ancora portare a casa il bundle che prevede in omaggio gli eccezionali auricolari TWS Buds Pro 2. Scegli adesso la configurazione che preferisci, li abbiamo suddivisi per colore e taglio di memoria. Se il modello scelto è ancora disponibile, completa l’ordine al volo così da riceverlo con spedizioni veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

OnePlus 11 è su Amazon con spedizioni immediate

I bundle sono parecchi, ma vanno a ruba. Del resto, l’omaggio è decisamente interessante! Scegli il tuo adesso.

Bundle con auricolari di colore verde:

Bundle con auricolari di colore nero:

Ordina adesso da Amazon il tuo OnePlus 11 nella versione che preferisci e con gli spettacolari auricolari Buds Pro 2 in omaggio. Sii veloce però, la promozione è a tempo limitato.

