OnePlus 11 si concentrerà sulle performance e avrà un design mai visto

OnePlus 11 5G sarà un device potentissimo; secondo le recenti indiscrezioni, sembra che la compagnia di Pete Lau voglia concentrarsi quasi esclusivamente sulle performance pure, oltre che su un design innovativo e mai visto prima.

Come tutti sappiamo, questa ammiraglia di OnePlus non è ancora stata svelata, ma i report e le indiscrezioni ci suggeriscono che arriverà molto presto sul mercato cinese. Oggi, grazie al tipster e insider cinese Digital Chat Station, scopriamo quale sarà il focus di questo dispositivo. L’insider ha dichiarato che la nuova generazione si concentrerà sul design e sulle prestazioni pure.

OnePlus 11 5G: tutto quello che sappiamo

Partiamo dall’estetica del prodotto; OnePlus 11 disporrà di uno schermo con risoluzione 2K con bordi curvi su tutti i lati e con un foro posto all’angolo del pannello. La scocca dovrebbe esser realizzata in metallo e il corpo in ceramica, invece. Stando alla fonte, questo dovrebbe essere l’ultimo device con foro nel display. Dal prossimo anno si passerà alla soluzione UDC, a quanto pare.

Ad alimentare il dispositivo troveremo un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm da poco svelato, il tutto coadiuvato da 16 GB di RAM e memorie di tipo UFS 4.0.

Come detto, il display sarà un AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate variabile fino a 120 Hz e fingerprint posto sotto il pannello. Ci sarà Android 13, skin ColorOS 13 (in Cina) e si partirà dalla configurazione 8+128 per arrivare a quella con 16+256 GB.

Le fotocamere posteriori potrebbero ricevere nuovamente il supporto di Hasselblad e la main camera potrebbe essere da 50 Megapixel, mentre dovrebbe esserci un’ultrawide da 48 Mpx e un tele da 32 Mpx con zoom ottico 2X. La batteria sarà da 5000 mAh e la fast charge da 100W via cavo.

