OnePlus 11 in offerta su Amazon: oggi tuo a 728€

Il OnePlus 11 è il dispositivo perfetto per chi cerca un prodotto performante e dal design moderno. Grazie alla fotocamera principale da 50 MP con OIS, al grandangolo da 48 MP e alla telecamera per ritratti da 32MP, avrai a disposizione uno strumento perfetto per immortalare ogni momento. Inoltre, l’assistenza hardware per la calibrazione del colore naturale con Hasselblad ti garantirà un’estrema precisione dei colori e un realismo sorprendente.

Oggi il OnePlus 11, di gran lunga uno dei migliori top di gamma Android di questa stagione, è proposto in forte sconto su Amazon: può essere tuo a 728€, contro i normali 849€ di listino. Davvero niente male!

Il OnePlus 11 è equipaggiato con il potente SoC Snapdragon 8 Gen 2, che assicura prestazioni elevate e una grafica di nuova generazione abilitata per il ray-tracing. La batteria da 5000 mAh con Ricarica SUPERVOOC a 100 W (da 1-100% in 25 minuti) e la tecnologia Battery Health Engine e Charge De-aging garantiscono prestazioni ottimali della batteria. Inoltre, il display AMOLED Super Fluid 2K 120Hz da 6,7″ offre un’esperienza visiva ultra vivida, grazie alla tecnologia LTPO avanzata che scala dinamicamente da 1Hz a 120Hz e al supporto di riproduzione HDR10+.

Il telefono dispone di Android 13 fin dal primo avvio, nella versione customizzata da OnePlus con l’UI OxygenOS 13: ti garantirà una maggiore fluidità e stabilità, grazie alla sua interfaccia visiva semplificata e alla compatibilità con il 5G. Ti consigliamo di non aspettare oltre per acquistare il OnePlus 11 e di approfittare di questo sconto irripetibile.

