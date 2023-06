OnePlus 11 in offerta a QUESTO PREZZO è un vero BEST BUY

Il OnePlus 11 è sempre di più un punto di riferimento della fascia alta del mercato, grazie ad un comparto tecnico di primissimo livello e ad un prezzo che diventa sempre più accessibile. Con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 749 euro invece di 919 euro. La promozione riguarda la variante con 16 GB di RAM e 256 GB di storage che viene proposta nelle colorazioni Titan Black ed Eternal Green. Scegliendo di pagare con PayPal, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link riportato qui di seguito.

OnePlus 11: è il top di gamma da comprare a questo prezzo

Il OnePlus 11 può contare su di una scheda tecnica davvero completa con un display Fluid AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che viene supportato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 100 W.

C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel e sensore teleobiettivo da 32 Megapixel con zoom ottico 2x. Lato software, c’è Android 13 con garanzia di supporto per diversi anni.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare OnePlus 11 al prezzo scontato di 749 euro invece di 919 euro. Lo smartphone viene proposto nella variante con 16 GB di RAM e 256 GB di storage, disponibile sia in versione Eternal Green che in versione Titan Black. Optando per il pagamento con PayPal, inoltre, è possibile sfruttare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.