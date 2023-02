OnePlus 11 Concept: rifatevi gli occhi con il device più bello del mondo (FOTO)

Sappiamo tutti che il flagship di Pete Lau, OnePlus 11, è finalmente disponibile per l’acquisto a livello globale. Dopo un primo lancio in Cina, ora la società lo ha mostrato in tutto il mondo. Si trova su Amazon a 919,00€, spese di spedizione comprese. Tuttavia, al Mobile World Congress 2023, l’azienda mostrerà un nuovo device. Al momento lo ha “spoilerato” in una serie di immagini teaser. Si chiamerà “OnePlus 11 Concept” e, a prima vista, sembra rivoluzionario.

Posteriormente ha una back cover retroillumieata con luci LED, scelta iconica che abbiamo già visto nel famigerato Nothing Phone (1) di Carl Pei. Ma oltre alle luci… c’è di più.

OnePlus 11 Concept: un design originale, mai visto prima

Le immagini teaser del device ci mostrano un prodotto veramente incredibile e tolgono poco spazio alla fantasia; diciamo che ci danno – bene o male – un’idea di cosa potremmo aspettarci. Vediamo che ci sarà una luce blu che ha corre – a zigzag – lungo tutta la cover. L’azienda afferma che “imita” (in un certo modo) i vasi sanguigni. Quest’estetica si chiama “Flowing Back”.

L’elemento iconico parte dal basso e arriva fino al modulo circolare contenente i sensori fotografici. Non ci è dato sapere quali ottiche presenterà e se vanterà la cooperazione di Hasselblad.

Si notano delle ottiche, tra cui un teleobiettivo molto risoluto con zoom avente una lunghezza focale incredibile. Ci sarà anche un’ultrawide e una grandangolare classica. Il ritaglio delle fotocamere ci ricorda quello delle lenti del Vivo X90 Pro+.

Ad ogni modo, si tratta solo di immagini teaser. L’evento di OnePlus è previsto per il 27 febbraio; curiosi di conoscere questo concept nel dettaglio? Voi cosa ne pensate?

