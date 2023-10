OnePlus 11 con Snapdragon 8 Gen 2 a 539€ su Amazon: è IMPERDIBILE

Il top di gamma da comprare oggi è il OnePlus 11. Lo smartphone, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 539 euro con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento e riservata agli utenti Amazon Prime. L’offerta è accessibile, per un periodo di tempo limitato, cliccando sul bottone riportato qui di sotto che vi porterà direttamente alla pagina Amazon di OnePlus 11. La promozione è valida sia per le colorazioni Nero e Verde. Lo smartphone è venduto e spedito direttamente da Amazon.

OnePlus 11 a un prezzo incredibile su Amazon

Il OnePlus 11 in offerta a 539 euro è un best buy assoluto. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni al top del mercato. Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 100 W.

A completare il comparto tecnico di OnePlus 11 troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz, e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 13, con garanzia di supporto di lunga durata e Android 14 in arrivo come aggiornamento. Al prezzo a cui viene proposto, il dispositivo è da prendere subito, risultando un vero e proprio punto di riferimento del mercato.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus 11 al prezzo scontato di 539 euro. Lo smartphone è disponibile in sconto solo per un breve periodo ed è, quindi, meglio sbrigarsi per completare l’acquisto.. Per accedere alla promozione basta seguire il link riportato di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.