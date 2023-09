OnePlus 11 5G: TOP DI GAMMA dal prezzo INCREDIBILE su Amazon (solo 849€)

OnePlus 11 5G è un vero mostro di potenza; è uno smartphone di fascia altissima dotato di tecnologie rivoluzionarie, con un design mozzafiato avente un frame esclusivo super sottile, un display risoluto e generoso e un comparto fotografico all’altezza delle migliori camere compatte del mercato. Grazie agli sconti di Amazon, la versione con 8 GB di RAM LPDDR5x e 128 GB di storage su memorie UFS 4.0, potrà essere vostra con soli 849,00€, spese di spedizione incluse. Non di meno, la colorazione in sconto è quella verde, la Eternali Green.

OnePlus 11 5G: l’ammiraglia da comprare oggi

Questo smartphone di casa OnePlus viene venduto e spedito da Amazon; ciò significa che godrà delle consegna celere e immediata, oltre che garantita. In pochissimi giorni potrete ricevere a casa vostra il dispositivo. In alternativa, ci si può far spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, si può avere accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Non lasciatevi sfuggire questo gioiello: OnePlus 11 5G infatti, è un device top di gamma dotato di processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. C’è il modem 5G integrato, uno schermo 2K da 6,7 pollici LTPO di seconda generazione e il comparto fotografico è composto da tre lenti coadiuvate dall’ottimo software di Hasselblad. Ottima la batteria da 5000 mAh che si ricarica con la tecnologia SuperVOOC: in pochissimi minuti infatti, si potrà avere una carica completa dallo 0 al 100%. A soli 849,00€ questo smartphone OnePlus 11 5G è l’ammiraglia Android da comprare oggi; a questo prezzo infatti, è un vero best buy.

