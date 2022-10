OnePlus 11 5G: svelati i dettagli della fotocamera

In queste ore stiamo sentendo molto parlare del futuro flagship del brand cinese di Pete Lau; ci riferiamo, ovviamente, a OnePlus 11 5G (questo dovrebbe essere il suo nome ufficiale, secondo le ultime speculazioni). Dopo aver visto una serie di render che ne illustravano il probabile e ipotetico design, ora iniziamo a scoprire nuovi rumors inerenti alle specifiche tecniche del prodotto e al modulo fotografico di cui disporrà.

Addirittura, si dice che l’azienda voglia rilasciare la nuova ammiraglia entro la fine dell’anno, anticipando così di molto i tempi e andando in linea con quanto faranno i competitor cinesi (Vivo, Xiaomi e via dicendo).

OnePlus 11 5G: le presunte caratteristiche del modulo fotografico

Verosimilmente, la compagnia di Pete è quasi già pronta a svelare l’erede dell’ottimo OnePlus 10 Pro. Si chiamerà solo “OnePlus 11 5G” e non disporrà del suffisso Pro. Il modello in questione più esclusivo invece, dovrebbe arrivare nella seconda metà dell’anno e dovrebbe sostituire la serie T attualmente in commercio. Ammettiamolo: c’è un po’ di confusione nella nomenclatura dei prodotti nell’ultimo periodo. A riportare i dettagli sul moniker ufficiale ci ha pensato il noto tipster e insider Max Jambor.

Ora però, il leakster Digital Chat Station riferisce che i render che abbiamo visto finora non sono veritieri e corretti. Il telefono non avrà un foro per la selfiecam al centro, ma sarà allocato sul frame laterale, come i vecchi dispositivi (OnePlus 8 Pro, ad esempio).

Potrebbe esserci poi un modulo fotografico con sensore principale da 50 Megapixel realizzato da Hasselblad. Il bumper fotografico potrebbe essere però, ancora una volta, circolare. Le altre lenti dovrebbero essere un’ultrawide da 48 Mpx e un teleobiettivo da 32 Mega. Anche l’informatore Steve Hemmerstoffer è d’accordo con questi rumors. Lo schermo infine, dovrebbe avere una risoluzione di 3216 x 1440 pixel e il processore di bordo dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm prossimo al debutto. Non mancherà una batteria da 5000 mAh con supporto alla fast charge via cavo da 100W, Android 13 e skin OxygenOS 13 al seguito.

