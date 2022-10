OnePlus 11 5G: nuovi interessanti dettagli sul futuro flagship

Secondo quanto leggiamo in rete, sembra che il prossimo flagship OnePlus 11 presenterà uno schermo con foro per la selfiecam posto nell’angolo del pannello. Non di meno, dovrebbe presentare un modulo fotografico composto da tre sensori con quello principale da 50 Megapixel.

In queste ore abbiamo sentito parlare tantissimo del prossimo top di gamma di Pete Lau; il device next-gen non presenterà il suffisso “Pro”, ma solo il moniker “OnePlus 11”. Diversi tipster concordano nell’affermare che la compagnia svelerà questo dispositivo prima della fine dell’anno; altri invece, suggeriscono un debutto per il primo mese del 2023. Ad ogni modo, da noi arriverà comunque in primavera, probabilmente. Ci sarà, come detto, solo una versione “vanilla”; l’iterazione Pro dovrebbe giungere sul mercato solo verso la seconda metà del prossimo anno.

OnePlus 11: nuovi dettagli spuntano online

A riportare le recenti indiscrezioni ci ha pensato l’insider cinese Digital Chat Station con una serie di post pubblicati sui suoi account. Dai render emersi il mese scorso e condivisi sul web da SmartPrix, scopriamo che lo smartphone presenterà uno schermo con bordi curvi e foro posto al centro. Il leakster ora ha dichiarato che la selfiecam sarà posta in un angolo e non più al centro.

Lo schermo dovrebbe avere una risoluzione 2K di 3216 x 1440 pixel e la main camera posteriore dovrebbe essere da 50 megapixel, coadiuvata da una lente ultrawide da 48 megapixel e da un tele da 32 Mpx. Non sappiamo se ci sarà ancora la partnership con Hasselblad. Per il resto, OnePlus 11 e OnePlus 11 Pro saranno identici. Avranno due processori di punta Qualcomm (uno lo Snapdragon 8 Gen 2, l’altro il successore), due pannelli da 6,7 pollici AMOLED con refresh rate variabile fino a 120 hz e fingerprint in-display.

L’ammiraglia prossima al lancio dvorebbe avere 8, 12 o 16 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage, a seconda della configurazione scelta. La batteria invece, dovrebbe essere da 5000 mAh con fast charge da 100W.

Intanto, se volete OnePlus 10T 5G, sappiate che è in sconto su Amazon a soli 770,10€ con spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.