OnePlus 11 5G si mostra in nuove immagini promozionali (FOTO)

In queste ore è trapelato online il design ufficiale del nuovo flagship OnePlus 11 5G. Il debutto è dietro l’angolo, come abbiamo scoperto da nuovi leaks.

OnePlus 11 5G: il design completo

Di fatto, dopo il lancio dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, i vari OEM di telefonia mobile stanno presentando i loro dispositivi di punta; dopo aver visto Xiaomi 13 e 13 Pro e altri top di gamma, presto vedremo anche il flagship di Pete Lau.

Da un rumor abbiamo letto che il produttore svelerà il suo ultimo device il prossimo 4 gennaio 2023 in Cina. Prima del lancio, diamo ora uno sguardo ufficiale all’estetica del telefono grazie agli ultimi poster emersi. Dalle immagini vediamo che lo smartphone presenterà un modulo fotografico rotondo composto da diverse ottiche incastonate all’interno.

Il modulo poi si incastrerà all’interno del frame metallico mentre sul posteriore ci sarà una cover satinata disponibile in due colorazioni.

Quindi vedremo due tinte, una verde e una nera mentre la protuberanza circolare sarà leggermente opaca con ottiche e flash LED. Non manca il logo di Hasselblad che sottolinea la partnership fra i due brand.

A livello hardware, il sensore principale sarà un’ottica da 50 megapixel coadiuvata da una lente ultrawide da 48 Mpx e da un tele da 32 Mpx. La fotocamera frontale sarà da 16 Mpx.

Sotto la scocca invece troveremo il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm con 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno. Lo schermo sarà un pannello AMOLED da 6,7 pollici con supporto all’HDR10+ e refresh rate fino a 120 Hz.

Come detto, il debutto è fissato per il 4 gennaio in Cina e il 7 febbraio in India. Vi terremo aggiornati sul debutto internazionale; restate connessi con noi per essere sempre aggiornati sulle ultime uscite tech.

Nelle notizie correlate, vi consigliamo l’ottimo OnePlus 10T 5G a soli 653,09€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.