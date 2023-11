OnePlus 11 5G: sconto PAZZESCO per il Black Friday su Amazon (-27%)

Clamorosa offerta quella che vi segnaliamo oggi su Amazon: il super OnePlus 11 5G, l’ammiraglia del momento, si trova al prezzo speciale di soli 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie agli sconti folli del noto portale di e-commerce americano. Capite bene che si tratta di un risparmio semplicemente unico per un terminale di questo genere, potentissimo e ricco di features all’avanguardia. Costa pochissimo ma è in promozione speciale per il Black Friday. Correte a prenderlo; il modello che vi proponiamo è quello in colorazione “Eternal Green” con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Cosa aspettate? A questa cifra è semplicemente un “Must Have” se cercate un flagship senza compromessi.

OnePlus 11 5G: a questo prezzo non puoi ignorarlo

Di fatto, esteticamente è pazzesco: ha un frame sottilissimo, realizzato con materiali nobili. C’è il vetro satinato sul posteriore che supporta la ricarica wireless, lo schermo è un pannello AMOLED LTPO di seconda generazione, con risoluzione 2K e supporto all’HDR10+. Ci sono cornici sottili e contenute, il foro per la selfiecam è di piccole dimensioni ma contiene un’ottica sensazionale per autoscatti e videocall in alta qualità. Posteriormente troviamo tre obiettivi di punta corealizzati con la tecnologia Hasselblad: immagini perfette anche al buio, video in 4K cinematografici e tante features AI che vi faranno divertire come non mai.

Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da una GPU di Adreno, dal modem 5G, da 8 GB di RAM LPDDR5X e da storage UFS 4.0 da 128 GB. La batteria poi è da 5000 mAh e supporta la ricarica wireless e quella SuperVOOC da 100W via cavo USB Type-C.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 649,00€ e le spese di spedizione saranno comprese nel costo del prodotto. Se siete interessati/e all’acquisto non pensateci tropo e fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che vada “sold out”. A questa cifra è un best buy senza paragoni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.