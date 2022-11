OnePlus 11 5G: rivelate le colorazioni al lancio

Parliamo sempre più spesso di OnePlus 11 5G, il futuro flagship del colosso cinese di Pete Lau. Secondo le indiscrezioni, questo device sarà incentrato sulle performance grafiche e non solo. È emerso anche qualche render del prodotto che ci ha permesso di conoscere il design del telefono.

Stando alle ultime indiscrezioni, questo smartphone arriverà “da solo” sul mercato, e non godrà del suffisso “Pro”. Dal leak conosciamo molte delle specifiche tecniche del dispositivo, Qualche mese fa sono emersi un sacco di rendering per il prossimo OnePlus 11. Grazie a loro, conosciamo il design del telefono e adesso veniamo a conoscenza dell’estetica del prodotto. Ci potrebbero essere due colorazioni: una Black Matte e un’altra inedita. Solo due colori, dunque? Sembra di sì.

OnePlus 11 5G: tutto quello che sappiamo

Come sempre, l’indiscrezione ci arriva dal noto tipster del web Max Jambor; ha detto che il telefono verrà commercializzato in Matte Black e Glossy Green. Si, non ci saranno altre tinte. Delusi? Forse l’azienda vuole adottare la medesima strategia bi-colora avuta con OnePlus 10 Pro. Magari ci saranno edizioni speciali in futuro.

#OnePlus11 will come in Matte Black and Glossy Green color finishes ⚫️🟢 — Max Jambor (@MaxJmb) November 25, 2022

Andiamo ora alle specifiche tecniche: OnePlus 11 vanterà la presenza del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm appena svelato con 12 GB di memoria RAM. Lo storage disponibile dovrebbe essere di 256 GB. Lo schermo invece, sarà un’unità QuadHD+ da 6,7 pollici con refresh rate di 120 hz. La selfiecam invece, dovrebbe essere da 16 Mpx e il fingerprint potrebbe essere sotto l’unità.

Ci sarà un corpo in ceramica e il frame in metallo. L’isola fotografica conterrà ben tre lenti e sarà circolare: troveremo una main camera Sony IMX890 con sensore da 50 Mpx, ultrawide da 48 Mpx e tele da 32 Mpx con zoom ottico 2X. Non sappiamo se ci sarà la partnership con Hasselblad. Per fortuna, ci sarà lo slider per le notifiche. Fra le ultime cose, citiamo Android 13, batteria da 5000 mAh con ricarica da 100W, supporto al Dolby Atmos, Bluetooth 5.2, WiFi 6E, modem 5G ready e non solo.

