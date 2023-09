OnePlus 11 5G: prezzo mai visto prima su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia altissima che, grazie agli sconti folli di Amazon, potrà essere vostro con un prezzo sensazionale. Si chiama OnePlus 11 5G e costa, di listino, oltre 919,00€, ma lo pagherete solo 802,47€, spese di spedizione incluse. Non si era mai vista una cifra simile, pertanto se siete interessati vi consigliamo di approfittarne immediatamente prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata.

È un best buy assoluto, ricco di features assurde, con un design meraviglioso avente un frame super sottile, con un chipset potentissimo sotto la scocca, un pannello generoso e risoluto e una batteria che si ricarica in un lampo. Dispone anche di ottiche all’avanguardia coadiuvate dal software di Hasselblad. Il modello che vi suggeriamo di prendere è quello in colorazione Titan Black con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

OnePlus 11 5G: Best Buy a questo prezzo

Il gioiello di OnePlus è un vero flagship in tutto e per tutto: presenta uno schermo da 6,7″ AMOLED con tecnologia LTPO e risoluzione QHD, vanta cornici sottili e ha una singola selfiecam piccola ma super incredibile. Il processore interno è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna, con tanto di modem 5G al seguito. Le fotocamere sono da 50 megapixel e sono state sviluppate con l’ausilio di Hasselblad. La batteria da 5000 mAh si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 100W e assicura un’autonomia strepitosa di un giorno intero con un utilizzo intenso.

Acquistando questo OnePlus 11 5G da Amazon avrete diritto alla consegna celere e immediata, oltre che gratuita, così come al reso entro un mese dall’acquisto. Si può perfino dilazionare l’importo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. A soli 802,47€ è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.