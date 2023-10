OnePlus 11 5G: prezzo FUORI DI TESTA su Amazon, imperdibile

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android e non sapete cosa comprare, vi consigliamo noi l’ottimo OnePlus 11 5G che, grazie agli sconti folli del giorno su Amazon, si porterà a casa con 759,00€, spese di spedizione incluse: ovviamente si tratta di un prezzo super vantaggioso, dedicato solo agli iscritti del programma Prime. Se siete interessati/e all’acquisto, sbrigatevi prima che terminino le scorte o prima che finisca la promozione dedicata.

OnePlus 11 5G: il top da acquistare oggi

Con Amazon Prime avrete diritto alle spese di spedizione incluse nel prezzo: ciò implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa perché la consegna sarà celere, veloce e gratuita. Costa solo 759,00€ ma vale molto più della cifra a cui viene proposto. Con il portale di e-commerce avrete diritto al reso gratis entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero. Ciò è ottimo soprattutto se siete spesso fuori casa; inoltre, sappiate che potrete usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore. Cosa aspettate?

OnePluss 11 5G è un’ammiraglia di prim’ordine, dotata di un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, di 16 GB di memoria RAM e di ben 256 GB di storage. Lo schermo è un pannello 2K da 6,7 pollici AMOLED LTPO di seconda generazione e dispone di una batteria da 5000 mAh che si ricarica sfruttando la SuperVOOC da 100W. Non lasciatevi sfuggire questo meraviglioso dispositivo del colosso cinese; vanta perfino un ottimo comparto fotografico realizzato da Hasselblad. A 759,00€ è veramente imperdibile, correte a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.