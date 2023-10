OnePlus 11 5G: prezzo FUORI DI TESTA per l'ammiraglia del momento

OnePlus 11 5G è uno degli smartphone di fascia alta più venduti e richiesti del momento. Parliamoci chiaro: è un dispositivo eccellente, dotato di funzionalità pazzesche, con un design da primo della classe, uno spessore contenuto e un look che non passa inosservato. Lo schermo poi, è un pannello AMOLED di punta con tanta tecnologia a bordo, mentre il comparto fotografico dispone di tre sensori all’avanguardia che possono girare video in 4K e scattano foto magnifiche anche in condizioni di luce avverse. Il processore poi, è il top del momento, il chip più potente che vi sia sul mercato: questo si traduce in alte performance anche durante il gaming da mobile.

Insomma, il telefono viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 788,49€, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti folli presenti sul sito. Il modello che vi consigliamo noi poi, è in colorazione Emerald Green e dispone di 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

OnePlus 11 5G: il top da acquistare oggi

Questo smartphone di punta di OnePlus è un best buy in tutto e per tutto; vanta specifiche al top come il SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, un modem 5G avanzatissimo per la connettività next-gen sul web, una batteria da 5000 mAh che si ricarica in un lampo con la fast charge SuperVOOC da 100W. Inoltre, l’autonomia è generosa e vi assicura due giorni di utilizzo con una singola carica.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo di 788,49€, spese di spedizione incluse. Sappiate che c’è il reso gratis entro un mese dall’acquisto e che si può dilazionare l’importo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un super best buy senza paragoni.

